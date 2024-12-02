تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى الأميرة بسمة

وراجع المواطن مستشفى الأميرة بسمة بتاريخ 18 تشرين الثاني الماضي وتوفي بعد دخوله وحدة العناية القلبية الحثيثة بالمستشفى.
وطلب الهواري الوقوف على الاجراءات الطبية المتخذة لعلاج المواطن.
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