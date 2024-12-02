 
الإثنين 2024-12-02 04:36 م
 

تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى الأميرة بسمة

وزارة الصحة
وزارة الصحة
الإثنين، 02-12-2024 04:10 م
الوكيل الإخباري-   قرر  وزير الصحة فراس الهواري تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة أحد المواطنين في مستشفى الأميرة بسمة.اضافة اعلان


وراجع المواطن مستشفى الأميرة بسمة بتاريخ 18 تشرين الثاني الماضي وتوفي بعد دخوله وحدة العناية القلبية الحثيثة بالمستشفى.

وطلب الهواري الوقوف على الاجراءات الطبية المتخذة لعلاج المواطن.
 
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