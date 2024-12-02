تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى الأميرة بسمة

04:10 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/712027 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قرر وزير الصحة فراس الهواري تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة أحد المواطنين في مستشفى الأميرة بسمة. اضافة اعلان





وراجع المواطن مستشفى الأميرة بسمة بتاريخ 18 تشرين الثاني الماضي وتوفي بعد دخوله وحدة العناية القلبية الحثيثة بالمستشفى.



وطلب الهواري الوقوف على الاجراءات الطبية المتخذة لعلاج المواطن.