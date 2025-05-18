تشكيل لجنة لمراقبة تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف

وتتكون اللجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة، بالإضافة إلى ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ودائرة الجمارك الأردنية.
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