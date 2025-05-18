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تشكيل لجنة لمراقبة تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف

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أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 11:17 ص

الوكيل الإخباري- شكلت الحكومة لجنة مختصة، تتولى وتراقب تراخيص استيراد واستخدام الحليب المجفف، بعد أن كشفت مؤسسة الغذاء والدواء أن استخدامه في تصنيع الألبان والأجبان يشكل ضررا صحيا مباشرا.

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وتتكون اللجنة من وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والزراعة، بالإضافة إلى ومؤسستي المواصفات والمقاييس والغذاء والدواء ودائرة الجمارك الأردنية.

 

 
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