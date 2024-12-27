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تشمل هؤلاء.. أول عطلة رسمية في الأردن خلال 2025

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تعبيرية
الجمعة، 27-12-2024 06:48 م

الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون أول عطلة رسمية في عام 2025، إذ من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 2025/1/1 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

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وتعتبر العطلة المرتقبة أول عطلة رسمية مقررة في الأردن خلال العام الجديد.

 

وكان أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بلاغا يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأربعاء الموافق 1 كانون الثاني لعام 2025؛ بمناسبة رأس السنة الميلادية.

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.

 
gnews

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