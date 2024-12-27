تشمل هؤلاء.. أول عطلة رسمية في الأردن خلال 2025

واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.
-
أخبار متعلقة
-
الكرك: عام من الإنجازات النوعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
-
الأردن يدين حرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة
-
الأردني سهل الحياري يفوز بجائزة "نوابغ العرب" عن فئة العمارة والتصميم
-
الملك يهاتف ماكرون ويؤكد دعم الأردن لسوريا في بناء دولة مستقلة
-
الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير
-
آلاف المواطنين يؤدون صلاة الاستسقاء في مختلف محافظات المملكة
-
غدا السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل
-
تحويل المعتدين على الغابات للمحاكم المختصة