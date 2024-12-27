تشمل هؤلاء.. أول عطلة رسمية في الأردن خلال 2025

الوكيل الإخباري - ينتظر الأردنيون أول عطلة رسمية في عام 2025، إذ من المقرر أن يكون يوم الأربعاء المقبل الموافق 2025/1/1 عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

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وتعتبر العطلة المرتقبة أول عطلة رسمية مقررة في الأردن خلال العام الجديد.