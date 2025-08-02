تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة

ونقـل العميـد الدعجـه، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
كما وشـارك بتشييع الفقيد نائب مدير شرطـة الباديـة الشماليـة العقيـد ابراهيم الحجايا، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن من مختلف التشكيلات.
إنا لله وإنا إليه راجعون
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