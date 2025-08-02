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تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة

تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة
 
السبت، 02-08-2025 11:23 م
الوكيل الإخباري- مندوبـا عن مدير الأمـن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد الشرطـة الخاصـة العميـد الركن محمد فرج الدعجـه، بتشييع جثمان الشرطي حمد عوض السردية في الباديـة الشماليـة.اضافة اعلان


‏ونقـل العميـد الدعجـه، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. 

‏كما وشـارك بتشييع الفقيد نائب مدير شرطـة الباديـة الشماليـة العقيـد ابراهيم الحجايا، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن من مختلف التشكيلات.

                                    إنا  لله وإنا إليه راجعون
 
 
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