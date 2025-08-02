تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة

11:23 م

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الوكيل الإخباري- مندوبـا عن مدير الأمـن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، شارك قائد الشرطـة الخاصـة العميـد الركن محمد فرج الدعجـه، بتشييع جثمان الشرطي حمد عوض السردية في الباديـة الشماليـة. اضافة اعلان



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‏ونقـل العميـد الدعجـه، أحرّ مشاعر العزاء والمواساة باسم مدير الأمن العام وجميع منتسبي مديرية الأمن العام لذوي الفقيد، سائلاً الله العلي أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

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‏كما وشـارك بتشييع الفقيد نائب مدير شرطـة الباديـة الشماليـة العقيـد ابراهيم الحجايا، وعدد من ضباط وضباط صف وأفراد مديرية الأمن من مختلف التشكيلات.



إنا لله وإنا إليه راجعون