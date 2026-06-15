تصادم شاحنة يعيق الحركة على طريق العمري

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الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية مع حادث تصادم لمركبة شحن على طريق العمري بعد محطة العمري باتجاه الأزرق، ما أدى إلى إعاقة المسرب الأيمن من الطريق وتحويل السير عبر الالتفاف. اضافة اعلان





وتواجدت مجموعات الدوريات الخارجية في الموقع للعمل على الدلالة والإرشاد للمركبات، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.



ودعت الدوريات السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، والالتزام بإرشادات رجال الأمن العام في الموقع.





