تصادم شاحنة يعيق الحركة على طريق العمري

وتواجدت مجموعات الدوريات الخارجية في الموقع للعمل على الدلالة والإرشاد للمركبات، حفاظاً على انسيابية الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق.
ودعت الدوريات السائقين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، والالتزام بإرشادات رجال الأمن العام في الموقع.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح حول مصدر عينات الجميد المخالفة
-
حافلات لنقل المواطنين مجانا إلى مقر محافظة مادبا الجديد
-
الإئتمان العسكري يحتفل بمرور 15 عاما على مسيرة من العطاء المؤسسي
-
نائب الملك الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة الدفاع الوطني (23)
-
غرفة تجارة إربد تقر تقريريها المالي والإداري
-
وزارة الثقافة تنظم ندوة حوارية حول دور عجلون في بناء السردية الأردنية
-
الإدارة المحلية تدعو للاستفادة من إعفاءات وخصومات "المسقفات" قبل نهاية حزيران
-
تنقلات في وزارة الداخلية - أسماء