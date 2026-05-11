تصادم شاحنتين داخل نفق القويرة على الطريق الصحراوي

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أفاد شهود عيان، مساء اليوم، بوقوع حادث تصادم بين شاحنتين داخل نفق القويرة على الطريق الصحراوي، ما تسبب بأزمة مرورية وإرباك لحركة السير في المنطقة.

اضافة اعلان



وبحسب شهود العيان، هرعت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة وتنظيم حركة المرور، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات رسمية حول وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.