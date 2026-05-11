الإثنين 2026-05-11 05:53 م

تصادم شاحنتين داخل نفق القويرة على الطريق الصحراوي

الإثنين، 11-05-2026 04:29 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أفاد شهود عيان، مساء اليوم، بوقوع حادث تصادم بين شاحنتين داخل نفق القويرة على الطريق الصحراوي، ما تسبب بأزمة مرورية وإرباك لحركة السير في المنطقة.

وبحسب شهود العيان، هرعت الأجهزة المختصة إلى موقع الحادث للتعامل مع الواقعة وتنظيم حركة المرور، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات رسمية حول وقوع إصابات أو حجم الأضرار الناتجة عن الحادث.


ودعا سائقون مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات رجال السير لحين الانتهاء من إزالة آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها.

 
 


