تصادم 9 مركبات يُسفر عن وفاة وإصابات بالغة بالقرب من حدود العمري

الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بوقوع عدد من الحوادث المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تزامنًا مع الأحوال الجوية السائدة، أبرزها حادث تصادم بين تسع مركبات بالقرب من حدود العمري، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 15 آخرين بإصابات متوسطة، إضافة إلى ثلاث إصابات وُصفت بالبالغة.





وقال النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية أن كوادر الدوريات الخارجية والبادية الملكية، وبالتعاون مع مختلف الأجهزة المعنية، تعاملت فورًا مع الحادث، حيث جرى إسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة ورفع الأثر المروري، مشيرًا إلى أن سبب الحادث يعود إلى الرياح الشديدة والغبار الكثيف الذي أدى إلى انعدام الرؤية بشكل كامل.



وفي حادث آخر، وقع تصادم بين مركبتي شحن على طريق المفرق – الزرقاء، وتحديدًا قبل ثغرة الجب، دون تسجيل أي إصابات، حيث جرى رفع الأثر المروري وإعادة الحركة إلى طبيعتها.



كما شهد الطريق قبل إشارة الحرة باتجاه الأزرق حادث تصادم نتج عنه إصابتان متوسطتان، جرى نقلهما إلى مستشفى الزرقاء الحكومي لتلقي العلاج اللازم.



وأشار التقرير إلى أن كوادر الدوريات الخارجية تعاملت كذلك مع حادث سقوط حاويات على الطريق الصحراوي، بعد جسر الأبيض باتجاه الجنوب، نتيجة عدم اتخاذ إجراءات السلامة العامة وعدم تثبيت الحاويات بشكل جيد من قبل السائق، حيث تم رفع العوائق عن الطريق وإعادة انسيابية الحركة المرورية.

