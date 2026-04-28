تصاعد الأزمة بين "الصحفيين" وصحيفتين يوميتين وصندوق استثمار الضمان الاجتماعي

ويعتزم مجلس النقابة الذي اجتمع بشكل طارئ أمس الاثنين حتى ساعة متأخرة من الليل لاتخاذ إجراءات تصعيدية بسبب حالة التنصل التي يمارسها صندوق الاستثمار ، محملة النقابة الصندوق تبعات اي تصعيد سيتم اتخاذه بشأن التنصل من قرار رفع العلاوة.
ويعمل مجلس النقابة مع مختلف الجهات لما فيه صالح الصحافة الورقية لاستمرار صدورها ودعهما .
ويتضمن التقرير الإداري والمالي لنقابة الصحفيين بندا حول إلغاء غرامات الواحد بالمئة المترتبة على ثلاثة صحف يومية والتي تصل قيمتها إلى 7 ملايين دينارا ، مقابل رفع علاوة المهنة للزميلات والزملاء في الصحف اليومية الثلاثة.
-
أخبار متعلقة
-
"النقل البري" تحدد مواقع خطوط النقل لخدمة المجمع الطبي بإربد
-
"بلدية الكرك": لم يتم تعويض المتضررين من المنخفضات الجوية للآن
-
%46 من إنتاج الطاقة في الأردن يستهلكها القطاع المنزلي
-
"النقل البري": الحافلات المستخدمة في النقل المدرسي ستكون خاضعة للرقابة
-
الحنيطي يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية للاتصالات العسكرية ورفع الجاهزية
-
بلدية إربد: دراسة لمشروع متكامل لتطوير الملعب البلدي وإعادة تأهيله
-
كوادر المستشفى الميداني الأردني نابلس/10 تنظم حملة للتبرع بالدم
-
الأمن العام يحقق في ملابسات العثور على جثة شاب في المفرق