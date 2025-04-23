تصدير 185 ألف رأس من الأغنام للأسواق الخليجية

الوكيل الإخباري- بلغت صادرات الأغنام البلدية للأسواق الخليجية، لاسيما السوق السعودية منذ العاشر من الشهر الماضي ولغاية يوم أمس 185 ألف رأس وفقا لمدير زراعة المفرق المهندس عبدالله القضاة.

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وقال القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأربعاء، إن تصدير هذا العدد من الأغنام خلال فترة الأربعة شهور الماضية يعد رقما ضمن المعدل، لاسيما وأن معدل التصدير السنوي يتراوح بين 400 - 500 ألف رأس، موضحا أن عملية التصدير والتي تجرى عبر عدة محاجر خاصة إلى جانب محجر صرة البيطري الذي يعد المحجر الأساسي المعتمد لهذه الغاية ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على وتيرة معدل التصدير، لاسيما من خلال اعتمادها لتطبيق الاشتراطات المطلوبة لعملية التصدير.