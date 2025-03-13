تصدير 46 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية

الوكيل الإخباري- صدر مربو الثروة الحيوانية من خلال مديرية زراعة المفرق 46 ألف رأس من الخراف من أنحاء المملكة كافة إلى الأسواق الخليجية .

اضافة اعلان



وقال مدير زراعة المفرق المهندس عبد الله القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن عمليات تصدير الخراف للأسواق الخليجية جرى استئنافها قبل 4 أيام، وستنعكس إيجابا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافة إلى أنها ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في ضمان ديمومة هذا القطاع الاقتصادي المهم.