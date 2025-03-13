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تصدير 46 ألف رأس من الخراف إلى الأسواق الخليجية

خروف
تعبيرية
 
الخميس، 13-03-2025 07:43 م

الوكيل الإخباري-   صدر مربو الثروة الحيوانية من خلال مديرية زراعة المفرق 46 ألف رأس من الخراف من أنحاء المملكة كافة إلى الأسواق الخليجية .

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وقال مدير زراعة المفرق المهندس عبد الله القضاة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الخميس، إن عمليات تصدير الخراف للأسواق الخليجية جرى استئنافها قبل 4 أيام، وستنعكس إيجابا على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة، إضافة إلى أنها ترفد الاقتصاد الوطني وتسهم في ضمان ديمومة هذا القطاع الاقتصادي المهم.


وأشار المهندس القضاة إلى أن تصدير الخراف للأسواق الخليجية لن يكون له تأثير على أسعار الخراف محلياً.

 
 
gnews

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