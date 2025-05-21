الأربعاء 2025-05-21 10:30 ص
 

تصرف شجاع من وكيل ترخيص يُنقذ أطفالًا من الاختناق

مركز ترخيص السواقين والمركبات
مركز ترخيص السواقين والمركبات
 
الأربعاء، 21-05-2025 09:04 ص
الوكيل الإخباري-  أعرب المواطن شادي موسى عن شكره العميق وامتنانه لوكيل ترخيص المركبات عاهد منصور السبيلة، وذلك لتصرفه السريع والحكيم في موقف إنساني طارئ وقع يوم الثلاثاء الموافق 20/5/2025 في مركز ترخيص السواقين والمركبات - مرج الحمام.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أوضح موسى أن أطفاله وزوجته علقوا داخل المركبة بعد أن أُغلقت عليهم الأبواب بشكل مفاجئ، مما شكّل خطرًا على سلامتهم، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة. وذكر أن الوكيل السبيلة تدخّل فورًا وبشجاعة دون تردّد، معرّضًا نفسه للخطر، وتمكن من إنقاذ الأطفال بنجاح، بفضل خبرته ومهنيته العالية.

وأكد موسى أن هذا التصرف النبيل ليس بغريب على رجال الأمن العام، الذين عُرفوا دومًا بروح المسؤولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المواقف تترك أثرًا طيبًا لا يُنسى في النفوس، داعيًا الله في ختام رسالته أن يحفظ العاملين في جهاز الأمن العام ويبارك في جهودهم تحت راية القيادة الهاشمية.
 
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