تصريحات لافتة للأمير علي حول مشاركة المنتخب في المونديال

وأضاف الأمير علي أن الأردن بدأ ببرنامج للناشئين منذ أكثر من عشرين عاماً، وأن العديد من لاعبي المنتخب بدأوا في أكاديميات الناشئين في الأردن.
وأشار إلى أن التأهل لكأس آسيا كان تحدياً في إحدى المراحل، لكن المنتخب الوطني أصبح الآن من المشاركين الدائمين في كأس آسيا.
وأوضح أن المنتخب الوطني يرغب في تقديم أفضل ما لديه، مبدياً تفاؤله بأن الفريق سيسعى لتحقيق ذلك، مشيراً إلى أن أعضاء الفريق يمتلكون روحاً ديناميكية عالية.
وقال الأمير علي إن المنتخب الوطني سيلعب في كأس العالم من أجل المتعة، مؤكداً أن اللاعبين سيبذلون قصارى جهدهم، وأن المنتخب يمتلك إمكانيات هائلة رغم تعرض بعض لاعبيه للإصابات.
وتحدث عن لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، مشيراً إلى أنه أحد اللاعبين الذين تدرجوا في أكاديمية الشباب ثم شق طريقه بنجاح عبر الأندية بدءاً من قبرص وبلجيكا وصولاً إلى فرنسا، آملاً أن يحصل زملاؤه على مثل هذه الفرص في التطور.
واختتم الأمير علي حديثه بالحديث عن ألوان القميص الخاص بالمنتخب الوطني، واصفاً إياه بالبسيط والرائع، وأن ألوان الشماغ الأردني جاءت لمحاكاة طريقة مشجعي المنتخب الوطني الذين يضعون الشماغ على أكتافهم خلال حضورهم في المدرجات دعماً للمنتخب.
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