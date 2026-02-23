الثلاثاء 2026-02-24 09:02 ص

تصريحات مرتقبة لرئيس الوزراء حول قانون الضمان المعدل اليوم الثلاثاء

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الإثنين، 23-02-2026 09:53 م
الوكيل الإخباري-   طمأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الإثنين، كتلة الميثاق النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء على الافطار تم اليوم في رئاسة الوزراء، وجمع الرئيس حسان بكتلة الميثاق النيابية. 


وبين الرئيس أنه سيدلي بتصريحات توضيحية بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء في دارة الرئاسة الثلاثاء.
 
 


