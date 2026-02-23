الإثنين 2026-02-23 11:31 م

تصريحات مرتقبة لرئيس الوزراء غدا حول قانون الضمان المعدل

رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان
جعفر حسان
 
الإثنين، 23-02-2026 09:53 م
الوكيل الإخباري-   طمأن رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم الإثنين، كتلة الميثاق النيابية بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال لقاء على الافطار تم اليوم في رئاسة الوزراء، وجمع الرئيس حسان بكتلة الميثاق النيابية. 


وبين الرئيس أنه سيدلي بتصريحات توضيحية بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء في دارة الرئاسة غدًا الثلاثاء.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

عربي ودولي محلل: الهجوم الأمريكي على إيران أصبح أكثر ترجيحا في ضوء التعزيزات العسكرية

ب

طب وصحة عالم يحدد أكثر الفيتامينات نقصا في الشتاء

اختتام فعاليات برنامج "المهارات الرقمية الأساسية" في غرفة تجارة إربد

أخبار محلية تجارة إربد تطلق حملة "بدعمكم نستمر" لتأمين وجبات إفطار لغزة

عجلون: مطابخ إنتاجية تجمع بين التراث والريادة النسائية

أخبار محلية عجلون: مطابخ إنتاجية تجمع بين التراث والريادة النسائية

الكرك

أخبار محلية رمضان في الكرك.. أجواء روحانية وعادات تعكس عمق التراث

مادبا

أخبار محلية إفطار خيري لـ 150 يتيما في مادبا

ب

أسواق ومال بنما تضع يدها على ميناءين في قناتها بعد إلغاء امتياز شركة صينية

البحوث الزراعية يناقش مشاريع ابتكارية متخصصة

أخبار محلية البحوث الزراعية يناقش مشاريع ابتكارية متخصصة



 






الأكثر مشاهدة