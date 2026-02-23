تصريحات مرتقبة لرئيس الوزراء غدا حول قانون الضمان المعدل

جاء ذلك خلال لقاء على الافطار تم اليوم في رئاسة الوزراء، وجمع الرئيس حسان بكتلة الميثاق النيابية.
وبين الرئيس أنه سيدلي بتصريحات توضيحية بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، خلال اجتماع مجلس الوزراء في دارة الرئاسة غدًا الثلاثاء.
