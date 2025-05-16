الجمعة 2025-05-16 08:37 م
 

تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا

وزارة العمل
وزارة العمل
 
الجمعة، 16-05-2025 08:01 م
الوكيل الإخباري-   أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أن الوزارة أصدرت تعليمات جديدة تتعلق بتعديل مسمى المهنة في تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين في القطاع السكني والتجاري، حيث يُطلب من أصحاب العمل تعديل مسمى "عامل نظافة" إلى "عامل خدمات عمارة".اضافة اعلان


وأوضح الزيود أن هذا التعديل يشمل العمال غير الأردنيين الذين يعملون في العمارات السكنية والمجمعات التجارية، والمعروفين لدى المواطنين بـ"حراس العمارات".

وأكد أن كل صاحب عمل لديه عامل يحمل تصريح عمل بمهنة "عامل نظافة"، وانتهى أو شارف على الانتهاء، عليه تجديد التصريح بالمسمى الجديد "عامل خدمات عمارة"، مشيرًا إلى أن الرسوم السنوية للتصريح الجديد تبلغ 700 دينار بدلًا من 420 دينارًا سابقًا.
 
gnews

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