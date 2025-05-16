تصريح جديد لحراس العمارات بـ 700 دينار سنويًا

وأوضح الزيود أن هذا التعديل يشمل العمال غير الأردنيين الذين يعملون في العمارات السكنية والمجمعات التجارية، والمعروفين لدى المواطنين بـ"حراس العمارات".
وأكد أن كل صاحب عمل لديه عامل يحمل تصريح عمل بمهنة "عامل نظافة"، وانتهى أو شارف على الانتهاء، عليه تجديد التصريح بالمسمى الجديد "عامل خدمات عمارة"، مشيرًا إلى أن الرسوم السنوية للتصريح الجديد تبلغ 700 دينار بدلًا من 420 دينارًا سابقًا.
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