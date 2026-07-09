الخميس 2026-07-09 07:43 م

تصريح مهم صادر عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

ل
أرشيفية
 
الخميس، 09-07-2026 05:05 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي بنسبة 5.3% إلى 19.7 مليار دينار مع نهاية شهر حزيران 2026، وفق رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، عز الدين كناكرية.

اضافة اعلان


وأوضح كناكرية، الخميس، أن موجودات الصندوق زادت بنحو مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنهاية العام الماضي.


وكان كناكرية قد قال في وقت سابق إن الربع الأول من العام الحالي شهد تحركات استثمارية نشطة، شملت تعزيز الاستثمارات في بورصة عمّان، والتوسع في قطاعات البنوك والتعدين والعقار، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والتعدين.


وأشار إلى أن استثمارات الصندوق في المشاريع الاستراتيجية تحقق أثراً مباشراً وغير مباشر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.


ويواصل الصندوق، بحسب كناكرية، تعزيز دوره كمستثمر مؤسسي طويل الأجل، بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاستثمارية ودعم المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد .. فكلما سقط محور تشكّل آخر

عربي ودولي نتنياهو: الحرب لم تنتهِ بعد .. فكلما سقط محور تشكّل آخر

ل

أخبار محلية المناطق الحرة تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص

الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب

أخبار محلية الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب

الأردن يقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026

أخبار محلية الأردن يقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026

ب

أخبار محلية "سلطة العقبة" تبحث مع السفارة الصينية وبلدية بكين التعاون في مجال المدن الذكية

ب

أخبار محلية العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الدفاع المدني الأسبق وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه

ل

أخبار محلية أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق

ب

أخبار محلية الحكومة و"العمل الدولية" توقعان خطاب نوايا لدعم العمل اللائق في قطاع الألبسة والمحيكات



 
 






الأكثر مشاهدة

 