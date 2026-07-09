تصريح مهم صادر عن صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي

وأوضح كناكرية، الخميس، أن موجودات الصندوق زادت بنحو مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2026 مقارنة بنهاية العام الماضي.
وكان كناكرية قد قال في وقت سابق إن الربع الأول من العام الحالي شهد تحركات استثمارية نشطة، شملت تعزيز الاستثمارات في بورصة عمّان، والتوسع في قطاعات البنوك والتعدين والعقار، إلى جانب دراسة فرص استثمارية جديدة في قطاعات التعليم والتكنولوجيا والتعدين.
وأشار إلى أن استثمارات الصندوق في المشاريع الاستراتيجية تحقق أثراً مباشراً وغير مباشر، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويواصل الصندوق، بحسب كناكرية، تعزيز دوره كمستثمر مؤسسي طويل الأجل، بما يحقق التوازن بين تعظيم العوائد الاستثمارية ودعم المشاريع التنموية الكبرى في المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
المناطق الحرة تدعو إلى توسيع مجلس الشراكة بين الجمارك والقطاع الخاص
-
الأردن يرحّب ببدء إجراءات إلغاء تصنيف سوريا دولةً راعيةً للإرهاب
-
الأردن يقفز 23 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء البيئي لعام 2026
-
"سلطة العقبة" تبحث مع السفارة الصينية وبلدية بكين التعاون في مجال المدن الذكية
-
العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير الدفاع المدني الأسبق وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه
-
أمانة عمّان تواصل التحول إلى الإنارة الذكية في الشوارع الرئيسية والأنفاق
-
الحكومة و"العمل الدولية" توقعان خطاب نوايا لدعم العمل اللائق في قطاع الألبسة والمحيكات
-
نائب الملك يزور إدارة المختبرات والأدلة الجرمية