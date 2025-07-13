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تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة

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أرشيفية
 
الأحد، 13-07-2025 07:47 م

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الأحد، الموافقة على تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017، على المركبات التَّابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العضوي غير المعالج.

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ويأتي القرار بهدف الحفاظ على الصحَّة العامَّة والبيئة، والحدّ من الأضرار التي قد تنتج عن عمليَّة نقل السَّماد العضوي غير المعالج، من الإضرار بالبيئة، وضمان أن تتم عملية نقل هذا النَّوع من الأسمدة وفق أفضل الممارسات؛ منعاً للأضرار البيئيَّة التي قد تنتج عنها.

 
 
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