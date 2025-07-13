تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة

الوكيل الإخباري- قرَّر مجلس الوزراء الأحد، الموافقة على تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني للمركبات والآليات الحكومية ومراقبة استخدامها لسنة 2017، على المركبات التَّابعة لوزارة الزراعة التي تعمل على نقل السماد العضوي غير المعالج.

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