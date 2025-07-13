تطبيق أحكام تعليمات نظام التتبع الإلكتروني على المركبات التابعة لوزارة الزراعة

ويأتي القرار بهدف الحفاظ على الصحَّة العامَّة والبيئة، والحدّ من الأضرار التي قد تنتج عن عمليَّة نقل السَّماد العضوي غير المعالج، من الإضرار بالبيئة، وضمان أن تتم عملية نقل هذا النَّوع من الأسمدة وفق أفضل الممارسات؛ منعاً للأضرار البيئيَّة التي قد تنتج عنها.
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