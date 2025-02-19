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تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة في الأردن الشهر الماضي

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 19-02-2025 12:34 م

الوكيل الإخباري-   طبقت الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنحا في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الشهر الماضي، وفقا لوزارة العدل.

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وقالت الوزارة، الأربعاء،  إنّ الإسوارة الإلكترونية هي عبارة عن سوار يرتديه المشتكى عليه في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم تدبير الرقابة الإلكترونية، وفي حال إزالتها أو العبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود بها تُرسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.

 
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