تطبيق الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة في الأردن الشهر الماضي

الوكيل الإخباري- طبقت الإسوارة الإلكترونية على 12 حالة "ارتكب أصحابها غير المكررين جنحا في قضايا جزائية"، بدلا من الحبس في مراكز الإصلاح والتأهيل، خلال الشهر الماضي، وفقا لوزارة العدل.

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