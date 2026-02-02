تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

07:07 ص

الوكيل الإخباري- قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور عوض الخزاعلة، إنه وبناءً على ما أُوعز به معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، تم تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة لحالات الجلطات القلبية الحادة في المستشفى. اضافة اعلان





وأوضح الخزاعلة أنه تم استقبال أول حالتين في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، إحداهما محولة من مستشفى البادية الشمالية بمحافظة المفرق، والأخرى من مستشفى الأمير فيصل بن الحسين، حيث جرى إجراء القسطرة القلبية الطارئة للحالتين.



وأضاف أنه تم وضع شبكات للحالتين، وقد تكللت الإجراءات بالنجاح .

