الإثنين 2026-02-02 08:20 ص

تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد
 
الإثنين، 02-02-2026 07:07 ص
الوكيل الإخباري-   قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور عوض الخزاعلة، إنه وبناءً على ما أُوعز به معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، تم تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة لحالات الجلطات القلبية الحادة في المستشفى.اضافة اعلان


وأوضح الخزاعلة أنه تم استقبال أول حالتين في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، إحداهما محولة من مستشفى البادية الشمالية بمحافظة المفرق، والأخرى من مستشفى الأمير فيصل بن الحسين، حيث جرى إجراء القسطرة القلبية الطارئة للحالتين.

وأضاف أنه تم وضع شبكات للحالتين، وقد تكللت الإجراءات بالنجاح .
 
 


gnews

أحدث الأخبار

4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

أخبار محلية 4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

“المالية النيابية” تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية المالية النيابية تناقش مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

ارشيفية

عربي ودولي مقتل 12 أوكرانيا في قصف روسي وكييف تعلن عن محادثات جديدة

الوكيل الإخباري- ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية اليوم الاثنين 1.6% إلى 85.98 دولارا للأوقية. وكانت قد سجلت مستوى مرتفعا غير مسبوق عند 121.64 دولارا الخميس.

أسواق ومال ارتفاع أسعار الفضة عالميا

الوكيل الإخباري- واصل الذهب انخفاضه الاثنين، متأثرا بارتفاع الدولار، في ظل ترقب المستثمرين لنهج كيفن وارش مرشح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لرئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ف

أسواق ومال انخفاض جديد على أسعار الذهب عالميا

مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

أخبار محلية تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية الطارئة في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل

علم بريطانيا

عربي ودولي مساع بريطانية لتعزيز العلاقات الدفاعية مع الاتحاد الأوروبي



 






الأكثر مشاهدة