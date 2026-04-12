تطبيق سند ينقل الخدمات الحكومية الورقية إلى الفضاء الإلكتروني بكل كفاءة

الوكيل الإخباري- أكد مختصان بقطاع تكنولوجيا المعلومات أن الخدمات الإلكترونية في الأردن شهدت نقلة نوعية منذ إطلاق تطبيق "سند"، الذي أحدث تحولاً في ثقافة التعامل مع الحكومة، حيث أصبح الاعتماد على الحلول الرقمية خياراً أساسياً بدلاً من الأساليب التقليدية، ما يمهد لمستقبل حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين. اضافة اعلان





وأوضحا أن زيارة سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحمل دلالات وطنية بالغة الأهمية بخصوص تعزيز التوجهات الوطنية بالتحول الرقمي.



وقالا إن تطبيق "سند" يعد اليوم أحد أبرز الإنجازات الوطنية في مجال التحول الرقمي بعدما نجح في إحداث نقلة نوعية في تجربة المواطن مع الخدمات الحكومية.



وأشارا إلى أن سموه أكد خلال زيارته للوزارة ولقائه الفريق المطور لتطبيق سند، أهمية البناء على ما حققه التطبيق للتوسع بالخدمات الحكومية التي يتيحها بما يسهم بتسهيل الإجراءات على المواطنين، موجهاً إلى التنسيق بين المؤسسات الحكومية التي تقدم خدمات عبر التطبيق من أجل معالجة أية ملاحظات على خدماتها.



وأكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن، المهندس هيثم الرواجبة، أن تطبيق "سند" أصبح منصة موحدة تسهل وصول المواطنين إلى عدد كبير من الخدمات الحكومية بشكل رقمي وآمن، وأسهم في تقليل الحاجة إلى المعاملات الورقية والزيارات الميدانية للمؤسسات الرسمية، ما انعكس إيجاباً على سرعة إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المستخدم، إلى جانب تعزيز الشفافية والحد من الازدحام في الدوائر الحكومية.



وبيّن أن "سند" يعد خطوة أساسية في مسار التحول الرقمي الذي تتبناه الوزارة، إذ أتاح ربط العديد من الجهات الحكومية ضمن منظومة رقمية متكاملة، ما أسهم في تبسيط الإجراءات وتوحيد قنوات تقديم الخدمة، كما لعب دوراً مهماً في تمكين الهوية الرقمية للمواطن، ما أتاح تنفيذ خدمات حساسة مثل التوقيع الإلكتروني والوصول إلى الوثائق الرسمية بسهولة وأمان.



وأضاف أن "سند" لم يقتصر تأثيره على تسهيل الخدمات فحسب، بل أحدث تحولاً في ثقافة التعامل مع الحكومة، إذ أصبح الاعتماد على الحلول الرقمية خياراً أساسياً بدلاً من الأساليب التقليدية، ما يمهد لمستقبل حكومي أكثر كفاءة ومرونة واستجابة لاحتياجات المواطنين.



من جانبه، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات "إنتاج"، فادي قطيشات، إن الملفات التي تعمل عليها الوزارة لم تعد خدمية أو تقنية فحسب، بل أصبحت في صميم مشروع الدولة التحديثي وفي قلب مسار التحول الوطني الشامل.



ولفت إلى أن "سند" أسهم بالانتقال من حالة التشتت بين المنصات والمواقع المختلفة إلى نافذة رقمية موحدة وسهلة وآمنة، تختصر الوقت والجهد، وتحد من البيروقراطية، وتدعم كفاءة تقديم الخدمة العامة بشكل غير مسبوق، مبيناً أن القيمة الحقيقية التي قدمها التطبيق لا تكمن فقط في جمع الخدمات ضمن تطبيق واحد، بل في قدرته على نقل الخدمة الحكومية من مرحلة الاستعلام والمتابعة إلى مرحلة الإنجاز الفعلي الكامل.



وأوضح أن ذلك تحقق من خلال الهوية الرقمية والتوقيع الرقمي، وما أتاحاه من إنجاز عدد متزايد من المعاملات والخدمات عن بعد، بكل سهولة وموثوقية، لافتاً إلى أن التطور الأهم في هذه المنظومة يتمثل بإتاحة عمليات الدفع الإلكتروني عبر التطبيق، الأمر الذي عزز من تكامل الخدمة الرقمية.



وأكد قطيشات أن التطبيق يرسخ مبادئ الشفافية والدقة وسهولة المتابعة، ويؤسس لعلاقة أكثر ثقة ومصداقية بين المواطن والمؤسسات الرسمية، مبيناً أن نجاح تطبيق "سند" يفتح الباب أيضاً أمام مرحلة جديدة من الفرص لشركات تكنولوجيا المعلومات الأردنية والشركات الناشئة في ظل وجود بنية رقمية وطنية متينة وهوية رقمية موحدة ومنصة قادرة على استيعاب المزيد من الخدمات والحلول المبتكرة.



ويشهد "سند" توسعاً ملحوظاً في الاستخدام، حيث بلغ عدد مستخدميه ما يقارب 2.5 مليون مستخدم، فيما وصلت نسبة تفعيل الهوية الرقمية إلى 42 بالمئة من المواطنين المؤهلين الذين أعمارهم 16 عاماً فأكثر، ما يشير إلى تزايد الثقة بالخدمات الحكومية الرقمية.



وسجل التطبيق أكثر من 400 ألف مستخدم جديد منذ بداية العام، ما يعكس التحول المتسارع نحو استخدام القنوات الرقمية في إنجاز المعاملات الحكومية بسهولة وأمان.



ويقدم تطبيق سند اليوم مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية الرقمية، أبرزها: إصدار وتجديد جواز السفر، إصدار وتجديد دفتر العائلة، إصدار الشهادات الرقمية للأحوال المدنية، شهادة عدم المحكومية، إصدار وتأجيل وثيقة خدمة العلم، إصدار الشهادات المدرسية، إصدار بدل فاقد أو تالف لرخصة المركبة، إصدار شهادة حسن سيرة وسلوك، تقديم الإقرار الضريبي، الاستعلام ودفع المخالفات، خدمات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، الاستعلام ودفع ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، إضافة إلى الوصول إلى الوثائق الرقمية للمواطنين.



كما تم إتاحة رخصة المركبة للمقيمين وغير الأردنيين بشكل مباشر على الصفحة الرئيسية للتطبيق، بما يسهل الوصول إليها، إلى جانب إضافة خدمات متكاملة تتعلق بالمركبات ومخالفات السير.



وأتاح التطبيق إمكانية تغيير رقم الهاتف وإعادة تعيين كلمة المرور من خلال التحقق الإلكتروني دون الحاجة لمراجعة أي جهة، بما يعزز سهولة الاستخدام وأمانه.





