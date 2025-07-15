تطبيق قواعد الاشتباك مع تجار المخدرات.. والقبض على أخطر المطلوبين

وتابع الناطق الإعلامي أن المداهمة جاءت بعد جهد استخباري طويل، وجمع معلومات دقيقة، ومتابعة وتحقيق في عدد من قضايا التهريب التي أحبطتها القوات المسلحة خلال الأيام الماضية، وانتهت بتحديد موقع أحد أخطر المطلوبين المتورطين فيها.
وأكد أن المطلوب، وبرفقته شخصان آخران، بادر فور مداهمة القوة الأمنية إلى إطلاق عيارات نارية باتجاه القوة، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك معهم. وتمكنت القوة من السيطرة على الثلاثة، وتبيّن إصابة المطلوب الرئيس وأحد مرافقيه، وجرى إسعافهما إلى أقرب مستشفى، كما تم ضبط كافة الأسلحة النارية المستخدمة وبعض المعدات الخاصة بعمليات التهريب.
وشدد الناطق الإعلامي على أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من العمليات النوعية المشتركة التي تهدف إلى اجتثاث جذور المخدرات، ووقف عمليات التهريب، وقطع الطريق على تجار الموت الذين يهددون أمن المجتمع وسلامة أفراده.
وأكد أنه لن يتم التهاون مع هذه الفئة، وأن القوات الأمنية ستبقى لهم بالمرصاد، بكل حزم وحسم وقوة.
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