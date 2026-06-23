الثلاثاء 2026-06-23 07:36 م

تطور ونقلة نوعية.. إجراءات جديدة للمشتريات الدفاعية الأردنية

ب
أرشيفية
 
الثلاثاء، 23-06-2026 07:26 م

الوكيل الإخباري- زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، مديرية المشتريات الدفاعية، وكان في استقباله مديرها.

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واستمع اللواء الركن الحنيطي، إلى إيجاز عسكري حول أبرز أعمال المديرية وحجم الجهود المنجزة وخطط التطوير والتحديث المستقبلية، والدور الذي تضطلع به في تأمين احتياجات القوات المسلحة الأردنية من مختلف المواد وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية.


واطّلع رئيس هيئة الأركان المشتركة على مشروع برنامج الشراء الإلكتروني العسكري (JAF-MEPS)، ودشّن المرحلة الأولى منه، واستمع إلى شرح عن مراحل تنفيذه وميزاته الفنية والتشغيلية.


وبيّن مدير المشتريات الدفاعية أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في إجراءات الشراء والعطاءات العسكرية من خلال التحول إلى نظام إلكتروني متكامل يسهم في تعزيز السرعة والدقة والشفافية، ورفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والموردين، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تشكل الخطوة الأولى في تنفيذ مشروع متكامل سيتم تعميمه تدريجياً على الجهات المختصة بالشراء في القوات المسلحة الأردنية، ضمن خطة شاملة لتطوير منظومة المشتريات العسكرية.


وأكد اللواء الركن الحنيطي أهمية مواصلة جهود التحديث والتطوير وتوظيف التقنيات الحديثة في مختلف مجالات العمل، بما يعزز كفاءة المنظومات العسكرية ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة.
وفي ختام الزيارة، التي حضرها عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية، دون رئيس هيئة الأركان المشتركة كلمة في سجل كبار الزوار.

 
 


gnews

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