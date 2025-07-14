"تطوير الأعمال" يُكرم قصص نجاح للمستفيدين من برامجه في إربد

وأكد مؤسس المركز، نايف استيتية، إيمان "تطوير الأعمال" بقدرات الشباب الأردني، والاستثمار في طاقاتهم، بما يحقق الرؤى الملكية في التحديث الاقتصادي وتوفير فرص العمل، من خلال تدريب الشباب وتزويدهم بالمهارات الريادية للتشغيل، ما يُحفّز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال إن المركز أسهم في تأسيس أكثر من 3417 مشروعًا رياديًا في مختلف محافظات المملكة، منها 142 مشروعًا في محافظة إربد، فيما تمكّن من تشغيل أكثر من 27470 شابًا وشابة ضمن برامج التدريب المنتهي بالتشغيل، منهم 2760 في إربد، إلى جانب تدريب أكثر من 145000 شاب في المملكة، من بينهم 12735 متدربًا في إربد.
وحضر الفعالية رئيس جامعة اليرموك، الدكتور إسلام مسّاد، ورئيس لجنة بلدية إربد الكبرى، عماد العزام، ومندوب محافظ إربد، عبدالله الحياري، ورئيسا غرفتي تجارة وصناعة إربد، ونخبة من الشخصيات الريادية، والشركاء، والداعمين، والإعلاميين، وأبناء المجتمع المحلي.
وهدفت الفعالية إلى تسليط الضوء على قصص نجاح حققها الشباب المستفيدون من برامج المركز، سواء من خلال إطلاق مشاريعهم الخاصة ضمن برامج التشغيل الذاتي، أو من خلال الاندماج في سوق العمل عبر برامج التدريب المنتهي بالتشغيل، إضافةً إلى تعزيز الشراكة مع المجتمعات المحلية، وتحفيز التنمية الاقتصادية المحلية.
وتخلّل الفعالية عرض لقصص نجاح عدد من الشباب المستفيدين من خدمات مركز تطوير الأعمال في إدارة مشاريعهم الإنتاجية، فيما جرى تكريم المستحقين بالشهادات والدروع التقديرية.
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