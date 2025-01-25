 
السبت 2025-01-25 08:08 م
 

"تطوير العقبة" توقع اتفاقية رعاية لنادي شباب العقبة

العقبة
العقبة
السبت، 25-01-2025 06:14 م

الوكيل الإخباري-   وقّعت شركة تطوير العقبة، اليوم السبت، اتفاقية رعاية مع نادي شباب العقبة، لتعزيز قدرات النادي وتمكين الشباب الرياضي من تحقيق طموحاتهم وتوفير الموارد والتجهيزات اللازمة.

اضافة اعلان


وقال الرئيس التنفيذي للشركة، حسين الصفدي، إن الشركة ملتزمة بتطوير ودعم الرياضة والشباب في العقبة، وتعمل دائمًا على توفير كل ما يعزز من قدراتهم.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الاحتلال يحتجز أسيرا محررا ويعتقل أحد أفراد عائلته

جانب من اللقاء

شؤون برلمانية بحث التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع السياحي في لقاء بين رجال الأعمال ولجنة السياحة في مجلس الأعيان

وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة

أخبار محلية أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تتفقد مشاريع الوزارة في السلط والكرك

ارشيفية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي يوجه اتهاما لحزب الله ويحذر سكان جنوب لبنان

المفرق

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد مركزي شباب وشابات في المفرق

تعبيرية

فلسطين حماس تحذر السلطة من إفساد فرحة أهالي الأسرى المحررين

حماس

فلسطين حماس تتهم إسرائيل بالمماطلة - بيان

ارشيفية

أسواق ومال الاسترليني يرتفع أمام الدولار واليورو



 




الأكثر مشاهدة