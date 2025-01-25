"تطوير العقبة" توقع اتفاقية رعاية لنادي شباب العقبة

الوكيل الإخباري- وقّعت شركة تطوير العقبة، اليوم السبت، اتفاقية رعاية مع نادي شباب العقبة، لتعزيز قدرات النادي وتمكين الشباب الرياضي من تحقيق طموحاتهم وتوفير الموارد والتجهيزات اللازمة.

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