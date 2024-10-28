تطوير العقبة و "غاز مصر" تنفذان مشروع تزويد القويرة الصناعية بالغاز الطبيعي

الوكيل الإخباري- وقعت شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر اليوم الاثنين، اتفاقية لتزويد مدينة القويرة الصناعية في العقبة بالغاز الطبيعي.

اضافة اعلان



ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي ورئيس مجلس إدارة شركة غاز مصر المهندس وائل أحمد جويد، برعاية وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة.



وتهدف الاتفاقية الى إنشاء شبكة أنابيب للغاز الطبيعي والبنى التحتية اللازمة ومبنى للتحكم والتشغيل وأنظمة السلامة العامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية والمحلية الناظمة لقطاع الغاز.



وقال الخرابشة خلال التوقيع، إن الاتفاقية بين شركة تطوير العقبة وشركة غاز مصر جاءت لتنفيذ الشبكة الداخلية لمنطقة القويرة الصناعية، حيث يعد من المشاريع المهمة لتخفيف العبء عن القطاع الصناعي وإعداد مناخ جاذب للاستثمار وتخفيف كلف الإنتاج وترشيد استخدام الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية وخلق فرص عمل جديدة، وبما يدعم تنافسية الصناعات الأردنية وزيادة صادراتها.



وأوضح أن فاتورة الطاقة تشكل تحدياً للقطاعات المختلفة، سيما للقطاع الصناعي، مؤكداً أن الحكومة ممثلة بالوزارة أطلقت برنامجاً وطنياً لإيصال الغاز الطبيعي لكافة التجمعات والمناطق الصناعية في المملكة ابتداء من منطقة القويرة لتشمل مدن الروضة والموقر والمفرق والقسطل والهاشمية.



ولفت الى الآثار الإيجابية لاستخدام الغاز الطبيعي على القطاع، نظراً لتدني تكلفة استخدامه بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالوقود الثقيل، و55 بالمئة مقارنة بالغاز البترولي المسال، و 60 بالمئة مقارنة بالديزل.