تطوير العقبة: 45 مليون دينار لإنشاء رصيف جديد للمشتقات النفطية وتشغيله بـ2029

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة تطوير العقبة أن مشروع إنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقات النفطية، دخل مرحلة إعداد الدراسات التفصيلية والتصاميم، بعد إنجاز المرحلة الأولى من الدراسات التي أظهرت مؤشرات جدوى أولية إيجابية، في خطوة تستهدف تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة.

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وقالت الشركة، الاثنين، إن الكلفة الرأسمالية الإجمالية للمشروع تُقدر بنحو 45 مليون دينار وفق الدراسات الأولية، ويجري العمل على هيكلة المشروع ضمن نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تتحمّل شركة تطوير العقبة كلفة البنية التحتية البحرية بنحو 28.2 مليون دينار بتمويل ذاتي، فيما يموّل المشغل المتخصص المعدّات التشغيلية بنحو 16.8 مليون دينار.