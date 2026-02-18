تطوير القطاع العام: سيتم إطلاق المتسوق الخفي في 1000 مدرسة حكومية

وأوضحت البلبيسي أن البرنامج سيشمل نحو 1000 مدرسة من أصل قرابة 4000 مدرسة حكومية، بواقع ثلاث زيارات لكل مدرسة على مدار العام، بهدف التحقق من مستوى النظافة والسلامة العامة، والتأكد من أن المرافق الصحية المستخدمة من قبل الطلبة نظيفة وتراعي المعايير الصحية، إلى جانب تقييم البيئة الصفية ومدى ملاءمتها.
وبينت أن تنفيذ الزيارات سيتم من خلال متسوقين يدخلون المدارس وفق آلية محددة وضمن إطار تنظيمي منسق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرة إلى أن اختيار المدارس سيتم وفق معايير متفق عليها مع وزير التربية والتعليم.
وأكدت البلبيسي أن تقرير "المتسوق الخفي" يعد أداة تقييمية معتمدة ضمن منظومة متكاملة لتقييم تجربة متلقي الخدمة في المؤسسات الحكومية، ويهدف إلى تمكين الجهات المعنية من رصد نقاط القوة ومجالات التحسين، بما ينعكس على تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، انسجاما مع نهج المواطن محور الاهتمام.
