تطوير تطبيق ذكي لبوابة المشاركة الإلكترونية الحكومية "تواصَل"

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مواصلتها تطوير واستدامة بوابة المشاركة الإلكترونية "تواصَل" وتحديثها بشكل دوري بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية واحتياجات الجهات الحكومية المتغيرة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات ترويجية منظمة لها، وذلك وفقًا للاستراتيجية الأردنية للتحول الرقمي والخطة التنفيذية 2026 - 2028.





وتُظهر الاستراتيجية عمل الوزارة على تصميم وتطوير تطبيق إلكتروني ذكي خاص بالبوابة على منصات الهواتف المحمولة (Android وiOS)، وعبر المتاجر الرقمية الرسمية (Google Play) و(Apple Store)، مع ضمان أعلى درجات الأمان والخصوصية.



ويتضمن التطبيق واجهات استخدام مبسطة وسهلة، مدعومة بإشعارات فورية وتنبيهات مخصصة.



أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في حزيران 2025 عن إطلاق بوابة "تواصَل" الحكومية الموحدة للمشاركة الإلكترونية، وهي منصة رقمية تفاعلية تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين وأصحاب المصلحة في صناعة القرار من خلال إبداء آرائهم بشأن التشريعات والسياسات والمشاريع الحكومية.



كما أكدت الوزارة، بحسب الاستراتيجية، على دمج أدوات تحليل ذكية، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتحسين كفاءة معالجة وتحليل الاستشارات والردود العامة.



ووفقًا للاستراتيجية، فإن البوابة سيستمر تطويرها دون تحديد تاريخ محدد لنهاية عملية التطوير، ويأتي مشروع تطوير البوابة ضمن المشروع رقم 42 في الاستراتيجية.



ومن أهداف المشروع تعزيز فعالية بوابة "تواصَل" كأداة وطنية للتواصل الحكومي المجتمعي، وتمكين فئات المجتمع كافة من الوصول السلس إلى خدمات البوابة.



كما يهدف إلى توسيع قاعدة المستخدمين النشطين عبر المنصات الرقمية الحكومية، وتلبية احتياجات أفراد المجتمع المحلي بإشراكهم في عملية صنع القرار، بالإضافة إلى زيادة ثقة المجتمع بالأداء الحكومي.



ويهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في دعم المشاركة المجتمعية، وتمكين الأفراد من المشاركة الفاعلة في الاستشارات والمشاورات الحكومية من خلال بيئة تفاعلية أكثر سهولة وسلاسة، إضافة إلى تعزيز مبدأ الشفافية ورفع جودة المشاركة في بوابة "تواصَل".



ومن مؤشرات الأداء الرئيسية للمشروع زيادة عدد المستخدمين لبوابة "تواصَل"، وزيادة نسبة التفاعل والمشاركات المجتمعية عبر بوابة "تواصَل".



ومن المؤشرات أيضًا زيادة عدد الميزات الجديدة والتحديثات المضافة لبوابة "تواصَل".



ووضع المشروع مؤشرًا خاصًا بنسبة استخدام التكنولوجيا الحديثة، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، في بوابة "تواصَل" والتطبيق.



وتُعتبر وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الجهة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، فيما الجهات المساندة هي وزارة التخطيط والتعاون الدولي.



وتُعتبر "تواصَل" بوابة إلكترونية موحدة للتشاور مع الجهات الحكومية والأفراد وأصحاب المصلحة والمهتمين حول التشريعات والمشاريع الحكومية قبل اعتمادها وإقرارها، وإشراك شرائح المجتمع كافة في عملية صنع القرارات الحكومية.



كما تدعم بوابة "تواصَل" المشاركة المجتمعية الفعّالة عبر الإنترنت، بتبنّي عمليات إدماج وإشراك شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني في المشاورات العامة.

