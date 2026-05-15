تطوير معان: "الواحة" استقبلت 200 حافلة تقل قرابة 8 آلاف حاج

وقال أبو تايه إن عملية تفويج الحجاج الأردنيين ستستمر خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الشركة عملت، بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية، على توفير خدمات لوجستية وفنية متكاملة لضيوف الرحمن، شملت تجهيز قاعات استراحة مكيفة ومرافق صحية حديثة، إلى جانب تسهيل إجراءات الفحص الفني للحافلات، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان، ويعكس صورة الكرم الأردني وحسن الضيافة.
وأشار إلى أن رؤية الشركة تتجاوز الدور الموسمي للمرفق، إذ يجري العمل على خطط استراتيجية لتشغيل “الواحة” على مدار العام لتكون محطة دائمة تخدم المسافرين والزوار وحركة النقل البري، بما يعزز موقع معان كمحور لوجستي وتنموي مهم.
وبيّن أن شركة تطوير معان مستمرة في تنفيذ تحسينات نوعية على البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، التزاماً بأعلى معايير التميز، بهدف تحويل “الواحة” إلى نقطة جذب واستراحة نموذجية تدعم البيئة الاستثمارية وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.
وأوضح أبو تايه أن مرفق الواحة يشكل نموذجاً متكاملاً لترجمة الرؤى الملكية السامية على أرض الواقع، باعتباره ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة معان وجنوب المملكة.
-
أخبار متعلقة
-
يوم طبي مجاني في الأغوار الشمالية غدًا
-
مدير تربية الكورة: 9 مراكز لبرنامج "BTEC" تستقطب ألف طالب وطالبة في اللواء
-
رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل الصفدي
-
الأمن العام والإنتربول يوقعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة لشبكة الأكاديميات العالمية
-
عمومية رابطة الكتاب تنتخب هيئتها الإدارية اليوم
-
الأردن ولاتفيا يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وآلياتها
-
الأمير الحسن يؤكد أهمية القدس بوصفها مسؤولية إنسانية وروحية مشتركة
-
انطلاق فعاليات منتدى تواصل 2026 في البحر الميت غدا