تعافي السياحة الأجنبية في البترا خلال عام 2025 بنسبة 45%

الوكيل الإخباري- أظهرت الإحصاءات الرسمية الصادرة عن سلطة إقليم البترا التنموي السياحي تحسّناً ملحوظاً في أعداد الزوار الأجانب خلال عام 2025، ما يعكس استعادة تدريجية للثقة بالبترا كوجهة سياحية عالمية بعد التحديات الإقليمية والدولية خلال السنوات الماضية.

وبحسب الإحصاءات، بلغ إجمالي عدد زوار البترا خلال عام 2025 نحو 582550 زائراً، محققاً ارتفاعاً بنسبة 27 بالمئة مقارنة بعام 2024 الذي سجّل 457215 زائراً.



وعلى صعيد الزوار الأجانب، أظهرت البيانات مساراً زمنياً متبايناً خلال الفترة 2019–2025؛ إذ بلغ عدد الزوار الأجانب في عام 2019 نحو مليون و 179 زائراً، قبل أن تتراجع الأعداد إلى 271760 زائراً في عام 2020، و135229 زائراً في عام 2021، متأثرة بتداعيات جائحة كورونا.



وسجّلت السياحة الأجنبية تعافياً تدريجياً في عامي 2022 و2023، حيث بلغ عدد الزوار 683798 زائراً في 2022 و985696 زائراً في 2023، قبل أن تشهد تراجعاً حاداً في عام 2024 إلى 257284 زائراً أجنبياً بانخفاض نسبته 74بالمئة، نتيجة التطورات الإقليمية.



وفي عام 2025، عادت أعداد الزوار الأجانب إلى الارتفاع، مسجلة 373752 زائراً وبنسبة نمو بلغت 45 بالمئة مقارنة بعام 2024، ليشكّل الزوار الأجانب ما نسبته 64 بالمئة من إجمالي عدد زوار البترا خلال العام.



وأظهرت البيانات أن شهر تشرين الأول سجّل أعلى عدد من الزوار خلال عام 2025 بواقع 81069 زائراً، فيما شهد شهر كانون الأول تحسناً لافتاً بعدد 53383 زائراً، محققاً نمواً بنسبة 95 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من عام 2024.