تعاون أردني ألماني لبناء قدرات "الفريق الوطني لمفاوضات المياه المشتركة"

01:23 م

الوكيل الإخباري- عقد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد اجتماعًا مع مدير التعاون التنموي في السفارة الألمانية في عمّان، السيد ماريوس راو، ومنسق ملف المياه والطاقة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) السيد تريفور سوريدج، في جامعة العلوم والتكنولوجيا، بحضور نائب رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتور أحمد العجلوني، ومدير مركز دبلوماسية المياه الأستاذ الدكتور متوكل عبيدات، ومديرة برنامج حوكمة قطاع المياه في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي السيدة ياسمين فرايشلاد، لبحث سبل تعزيز الدعم الألماني الموجه لتطوير مهارات الفريق الوطني المعني بمفاوضات المياه المشتركة.





وأكد الدكتور المحاميد أن اللجنة الوطنية الدائمة للتفاوض حول المياه العابرة للحدود، التي تم إطلاقها في شهر شباط الماضي، تضم خبراء من كافة الوزارات المعنية، لتشكل فريقًا متكاملًا يغطي الجوانب القانونية، والاجتماعية، والزراعية، والفنية، وغيرها، لضمان جاهزية الأردن في أي مفاوضات مائية مستقبلية، مبينًا أن الهدف المستقبلي هو تأسيس "وحدة مركزية للمفاوضات المائية" داخل وزارة المياه والري، لتكون المرجع الأساسي لإدارة هذا الملف الحيوي.



وبيّن المحاميد أن المشروع الممول من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يركّز على تطوير مهارات التفاوض وتعزيز دبلوماسية المياه، بينما تقوم جامعة العلوم والتكنولوجيا بتوفير الدعم اللوجستي والمقر التدريبي من خلال مرافقها المتخصصة.



وفي ختام اللقاء، قام المحاميد والسيد ماريوس والوفد المرافق بحضور جزء من الجلسة التدريبية للاطلاع على سير التدريبات الحالية للفريق، حيث استمعوا إلى ملاحظات المشاركين وتوصياتهم لضمان تحقيق أقصى استفادة من البرنامج التدريبي.





