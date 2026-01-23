تعاون إنساني أردني - قطري لتخفيف معاناة الأسر في قطاع غزة

وبحسب بيان للهيئة اليوم الجمعة، فإن هذا المشروع يأتي استمرارًا للدور الإنساني في تقديم العون والمساندة لأهلنا في غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها.
ويأتي هذا التعاون المشترك تجسيدًا لروح التضامن والعمل الإنساني المشترك، وحرصًا على تنسيق الجهود لتقديم المساعدات العاجلة والضرورية للسكان في القطاع، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ودعم صمودهم.
-
