تعاون إنساني أردني - قطري لتخفيف معاناة الأسر في قطاع غزة

الوكيل الإخباري- ضمن جهودها الإنسانية المتواصلة لدعم الأشقاء في قطاع غزة، نفّذت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري والحملة الأردنية، مشروعًا لتوزيع الوجبات الساخنة على الأسر المتضررة في القطاع. اضافة اعلان





وبحسب بيان للهيئة اليوم الجمعة، فإن هذا المشروع يأتي استمرارًا للدور الإنساني في تقديم العون والمساندة لأهلنا في غزة، وتخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرّون بها.



ويأتي هذا التعاون المشترك تجسيدًا لروح التضامن والعمل الإنساني المشترك، وحرصًا على تنسيق الجهود لتقديم المساعدات العاجلة والضرورية للسكان في القطاع، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم ودعم صمودهم.

