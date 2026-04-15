تعاون مؤسسي واسع لمواجهة آفة المخدرات في الأردن

وأشار اللواء المعايطة إلى حرص مديرية الأمن العام على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الوطنية، ضمن نهج تكاملي يسهم في ترسيخ القيم الوقائية وحماية المجتمع من السلوكيات الخطرة، وعلى رأسها آفة المخدرات.
وشهد اللقاء توقيع اللواء المعايطة على وثيقة الحملة الوطنية “مليون توقيع ضد المخدرات” عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، والتي أطلقها الملتقى بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ضمن حملة “لا للمخدرات.. نعم للحياة”.
من جهته، ثمّن الدكتور البدور دعم مديرية الأمن العام للبرامج والحملات التوعوية التي تطلقها الجمعية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه قضايا الشباب.
