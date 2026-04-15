الأربعاء 2026-04-15 03:16 م

تعاون مؤسسي واسع لمواجهة آفة المخدرات في الأردن

الأربعاء، 15-04-2026 01:10 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، خلال لقائه اليوم الأربعاء في مبنى المديرية، رئيس جمعية الملتقى الوطني للتوعية والتطوير الدكتور محمد البدور والوفد المرافق له، أهمية توسيع آفاق التعاون المؤسسي، لا سيما في تنفيذ برامج توعوية نوعية تستهدف فئة الشباب وتعزز السلوكيات الإيجابية لديهم.اضافة اعلان


وأشار اللواء المعايطة إلى حرص مديرية الأمن العام على تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الوطنية، ضمن نهج تكاملي يسهم في ترسيخ القيم الوقائية وحماية المجتمع من السلوكيات الخطرة، وعلى رأسها آفة المخدرات.

وشهد اللقاء توقيع اللواء المعايطة على وثيقة الحملة الوطنية “مليون توقيع ضد المخدرات” عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، والتي أطلقها الملتقى بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات ضمن حملة “لا للمخدرات.. نعم للحياة”.

من جهته، ثمّن الدكتور البدور دعم مديرية الأمن العام للبرامج والحملات التوعوية التي تطلقها الجمعية، مؤكداً أن هذا التعاون أسهم في رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز المسؤولية المشتركة تجاه قضايا الشباب.
 
 


ل

أخبار الشركات شراكة بين تكية أم علي وأوكسفام لتعزيز الأمن الغذائي

"المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

شؤون برلمانية "المرأة النيابية" تبحث مع التدريب المهني تعزيز الثقافة المجتمعية للتوجه نحو المسارات المهنية والتقنية

ب

أخبار محلية وزير النقل: مشروع سكة العقبة يوفر فرص عمل ويخفض كلف نقل الفوسفات والبوتاس

وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

أخبار محلية وزير المياه: استعدادات مكثفة لتأمين احتياجات صيف 2026

ؤ

عربي ودولي ترامب يقول إنه طلب من نظيره الصيني عدم تزويد إيران بالأسلحة

إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

عربي ودولي إيران تهدد بإعاقة الملاحة في البحر الأحمر

س

أخبار محلية "السياحة والسفر": العلم الأردني سيبقى راية المجد

الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية

أخبار محلية الأردن وسوريا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الخدمات البريدية



 






