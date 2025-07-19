تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون

وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد علي البشابشة، إن الشركة المنفذة للمشروع بدأت العمل بالمرحلة الأولى والتي تشمل تعبيد جزء من الطريق بطول 500 متر بالخلطة الساخنة، بقيمة 186 ألف دينار، مشيراً إلى أن العمل يشمل أعمال فتح وتعبيد وإقامة جدران استنادية بما يتناسب وطبيعة المنطقة.
وأضاف، إن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق بطول 1300 متر بتكلفة أجمالية تبلغ نحو 400 ألف دينار والسير بإجراءات إحالة العطاء خلال الأيام المقبلة على شركة للتنفيذ حسب المواصفات الفنية المطلوبة.
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