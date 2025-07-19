تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون

الوكيل الإخباري- باشرت بلدية عجلون الكبرى اليوم السبت، تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي المنوي تنفيذه شمال المدينة.

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وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد علي البشابشة، إن الشركة المنفذة للمشروع بدأت العمل بالمرحلة الأولى والتي تشمل تعبيد جزء من الطريق بطول 500 متر بالخلطة الساخنة، بقيمة 186 ألف دينار، مشيراً إلى أن العمل يشمل أعمال فتح وتعبيد وإقامة جدران استنادية بما يتناسب وطبيعة المنطقة.