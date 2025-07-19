الأحد 2025-07-20 01:41 ص
 

تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون

تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون
تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون
 
السبت، 19-07-2025 11:21 م

الوكيل الإخباري-    باشرت بلدية عجلون الكبرى اليوم السبت، تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي المنوي تنفيذه شمال المدينة.

اضافة اعلان


وقال رئيس لجنة البلدية المهندس محمد علي البشابشة، إن الشركة المنفذة للمشروع بدأت العمل بالمرحلة الأولى والتي تشمل تعبيد جزء من الطريق بطول 500 متر بالخلطة الساخنة، بقيمة 186 ألف دينار، مشيراً إلى أن العمل يشمل أعمال فتح وتعبيد وإقامة جدران استنادية بما يتناسب وطبيعة المنطقة.


وأضاف، إن البلدية بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من الطريق بطول 1300 متر بتكلفة أجمالية تبلغ نحو 400 ألف دينار والسير بإجراءات إحالة العطاء خلال الأيام المقبلة على شركة للتنفيذ حسب المواصفات الفنية المطلوبة.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

عربي ودولي أوكرانيا تقترح إجراء محادثات سلام جديدة مع روسيا الأسبوع المقبل

لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في عمّان السبت

أخبار محلية وزير الخارجية السوري يشيد بجهود الأردن في دعم استقرار سوريا وسيادتها

لقاء جمع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في عمّان السبت

أخبار محلية الأردن وسوريا يؤكدان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في السويداء

حوارية حول أخطار الفضاء الإلكتروني بالزرقاء

أخبار محلية حوارية حول أخطار الفضاء الإلكتروني بالزرقاء

تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون

أخبار محلية تعبيد الطريق المؤدي إلى موقع المنتجع الاستشفائي بعجلون

بلدية الزرقاء

أخبار محلية بلدية الزرقاء تطلق حملة "الانتماء نحو زرقاء أجمل"

إربد

أخبار محلية فرص عمل بالمطاعم والمخابز في إربد

فرنسا

عربي ودولي فرنسا تدعو أطراف النزاع في السويداء إلى احترام وقف إطلاق النار



 
 





الأكثر مشاهدة