تعبيراً عن الصداقة بين الأردن واليابان .. زراعة 70 شجرة كرز في عمان

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الوكيل الإخباري- تحت رعاية وزيرة السياحة والآثار لينا عناب، وأمين عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، وبحضور السفير الياباني لدى الأردن أوكوياما جيرو، ورئيس منظمة أشجار الكرز اليابانية (IKUOUKAI) السيد هيروبومي ماتسوزاوا، أُقيم حفل لزراعة أشجار الكرز في عمّان، وذلك احتفالاً بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن واليابان. اضافة اعلان





وخلال الاحتفال، تم زراعة سبعين شجرة كرز تم شحنها من اليابان، كهدية مقدمة من منظمة منظمة أشجار الكرز اليابانية (IKUOUKAI)، في حديقة صلاح الدين الواقعة عند الدوار الرابع في جبل عمّان، وذلك رمزًا للصداقة الدائمة بين الأردن واليابان.



وقالت وزيرة السياحة والآثار لينا عناب " إن هذا ليس مجرد حفل زراعة أشجار وإنما شهادة حيّة على العلاقات الراسخة بين الأردن واليابان"، متمنية أن تزهر هذه الأشجار لأجيال قادمة، وتذكرنا بالقيم المشتركة والاحترام المتبادل الذي يدعم صداقتنا.



وأكدت الوزيرة عناب، متانة الروابط بين الأردن واليابان، والعلاقة المتجذرة في الصداقة والثقة والالتزام الثابت بالسلام والازدهار المستمرة منذ عقود، معربة عن تقديرها العميق لدعم اليابان المستمر والتعاون والإنجازات المشتركة بين البلدين.



من جهته، قال أمين عمّان الكبرى يوسف الشواربة " نحتفل اليوم بمرور سبعين عاماً من العلاقات الدبلوماسية المتميزة بين الأردن واليابان، وهي علاقة شهدت تطوراً كبيراً على مختلف الأصعدة، واستطاع البلدان بناء أسس قوية لشراكة طويلة الأمد من خلال التعاون المثمر بينهما في مجالات الثقافة، والتعليم، والتجارة، والتنمية".



وأكد الشواربة، إيمان أمانة عمان الكبرى بأهمية تعزيز التعاون بين الأمم والشعوب عبر المبادرات الثقافية، والتبادل المعرفي والمشاريع التي تهدف إلى خلق بيئة صحية وجميلة للمواطنين والزوار على حد سواء، مبيناً أن هذه الاحتفالية الخاصة تُعتبر تجسيداً حياً للعلاقة الوطيدة التي تجمع الأردن مع اليابان.



وقال السفير الياباني لدى الأردن أوكوياما جيرو، إنه على الرغم من وقوع اليابان والأردن على جانبين متباعدين من قارة آسيا، إلا أنني سعيد لتمكننا من تعزيز صداقة عميقة قائمة على الثقة المتبادلة بين بلدينا وذلك من خلال التبادل الثقافي المستمر والتعاون المثمر بين البلدين.



واعرب عن أمله بأن تزداد العلاقات بين الأردن واليابان قوة ورسوخًا مع مرور الزمن، مثلما تزداد جذوع أشجار الكرز سماكة مع تقدمها في العمر، متطلعاً بشوق إلى اليوم الذي يجتمع فيه أفراد من كلا البلدين في حديقة صلاح الدين للاحتفاء بهذا التقليد الجميل جمعاً وسوية.



من جانبه، قال رئيس منظمة أشجار الكرز اليابانية (IKUOUKAI) السيد هيروبومي ماتسوزاوا، إني لأتطلع قدماً إلى أن تساهم زراعة أشجار الكرز، والتي تعتبر رمزاً للصداقة، في استمرار تطوير العلاقات بين الأردن واليابان على مدار الأعوام المقبلة، تماماً كما كانت الحال عليه الأعوام الماضية.



وأعرب عن خالص امتنانه وتقديره لوزارة السياحة والآثار، وأمانة عمان الكبرى، ووزارة الزراعة، والسفير الياباني لدى المملكة، وجميع الجهات التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث المميز.



وأُقيم حفل زراعة الأشجار على أنغام الأغنية اليابانية المحببة “ساكورا ساكورا”، التي عُزفت على آلة القانون، وهي آلة موسيقية تشبه آلة “كوتو” اليابانية، مما أضفى طابعًا ثقافيًا يُبرز أهمية أشجار الكرز كرمز للسلام والتجدد.



ويُعد هذا الاحتفال تكريمًا للعلاقات القوية بين البلدين، والتي تنعكس ليس فقط في العلاقات الدبلوماسية، بل أيضًا في الروابط الوثيقة بين العائلتين الملكية والإمبراطورية، وكذلك في العلاقات الدافئة بين الشعبين، حيث يتطلع الأردن واليابان معًا إلى تعزيز هذه الصداقة على مدى أعوام عديدة قادمة.