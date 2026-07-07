تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة

وشهدت المباراة تنافساً بين المنتخبين، قبل أن يحسم المنتخب السوري النتيجة لصالحه بنتيجة (80-62)، ضمن منافسات التصفيات المقامة في عمان.
وتتواصل منافسات تصفيات غرب آسيا في عمان، بمشاركة المنتخبات الساعية إلى حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عاماً.
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