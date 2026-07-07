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تعثر منتخب الناشئين أمام سوريا في تصفيات غرب آسيا للسلة

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:33 م

الوكيل الإخباري- تعثر المنتخب الوطني لكرة السلة تحت 18 عاماً أمام نظيره السوري بنتيجة (62-80)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء على صالة الأرينا في مدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات تصفيات غرب آسيا المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 18 عاماً، والتي تستضيفها العاصمة عمان.

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وشهدت المباراة تنافساً بين المنتخبين، قبل أن يحسم المنتخب السوري النتيجة لصالحه بنتيجة (80-62)، ضمن منافسات التصفيات المقامة في عمان.


وتتواصل منافسات تصفيات غرب آسيا في عمان، بمشاركة المنتخبات الساعية إلى حجز بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا تحت 18 عاماً.

 
 


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