تعديلات جديدة هامة بخصوص دراسة الثانوية العامة خارج الأردن

الوكيل الإخباري- أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، نظاماً معدّلاً لنظام معادلة الشهادات من مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة لسنة 2025.



ويأتي النظام المعدِّل لغايات تسهيل وتحديث الإجراءات المتبعة في معادلة الشهادات، وإضافة أحكام قانونية جديدة لتغطية الحالات التي لم تكن واردة في النظام السابق، مثل معادلة فئات الشهادات غير المنصوص عليها في النظام أو وضع شروط على الشهادات التي لا تستوفي المعايير المحددة.

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وتهدف التعديلات إلى ضمان جودة شهادات الثانوية العامة من خارج الأردن التي تتم معادلتها في وزارة التربية والتعليم، وبما يسهم في ضبط مدخلات التعليم الجامعي، وتعزيز تكافؤ الفرص التعليمية بين الحاصلين على شهادات الثانوية العامة من داخل المملكة أو خارجها.



كما يهدف النظام المعدِّل لمنع سفر الطلبة القاصرين للدراسة خارج المملكة للحصول على شهادة الثانوية العامة من مدارس لا توفّر الحد الأدنى من معايير جودة التعليم، مثل أن بعض المدارس لا تعتمد نظام التعليم الوجاهي، إضافة إلى عدم قبول الشهادة من المدارس غير المعترف بها في الدولة التي تتواجد فيها، وذلك في إطار التزام الحكومة بحماية الطلبة وأسرهم من الوقوع ضحايا لاستغلال وتضليل من أصحاب بعض مكاتب الخدمات الطلابية، نظراً لوجود الكثير من الحالات التي لا تعادل فيها شهادات الطلبة لمخالفتها شروط المعادلة.



ومن أبرز التعديلات على النظام كذلك اشتراط اجتياز اختبارين للقدرات المعرفية والتحصيلية لمعادلة بعض شهادات الثانوية العامة للطلبة الحاصلين عليها من الخارج، واشتراط إقامة الطالب مع أحد والديه أو ولي أمره، أو الحصول على عدم ممانعة مسبقة من السفارة الأردنية أو الملحقية الثقافية في بلد الدراسة.

كما اشترط للدارسين بغير اللغة العربية، تقديم حامل الشهادة المراد معادلتها؛ ما يثبت إقامته في بلد الدراسة مدة لا تقل عن سنتين دراسيتين، وفقاً للتقويم المدرسي في الدولة المصدِّرة لشهادة الثانوية العامة بدلاً من سنة دراسية واحدة.



ويمنع النظام مكاتب الخدمات الطلابية من الترويج لدراسة الثانوية العامة خارج المملكة وتسجيل طلبة أردنيين للحصول على الشهادات من مدارس خارج المملكة، مع فرض المساءلة القانونية على المخالفين؛ لضمان الالتزام بالأنظمة والتشريعات المعمول بها، والأصل أن يكون التسجيل من خلال المدرسة ذاتها.