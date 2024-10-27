تعديلات على ساعات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام عن تعديلات على ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارًا من اليوم الأحد.

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حيث تبدأ ساعات العمل للمغادرين والقادمين العرب من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (17:00).



أما بالنسبة للدبلوماسيين وVIP، فتبدأ ساعات العمل من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (18:00).



بالنسبة للمجموعات السياحية والمركبات الخاصة، تبدأ ساعات العمل من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (16:00).