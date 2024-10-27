 
الأحد 2024-10-27 07:51 ص
 

تعديلات على ساعات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 06:53 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور التابعة لمديرية الأمن العام عن تعديلات على ساعات عمل جسر الملك حسين اعتبارًا من اليوم الأحد.

اضافة اعلان


حيث تبدأ ساعات العمل للمغادرين والقادمين العرب من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (17:00).


أما بالنسبة للدبلوماسيين وVIP، فتبدأ ساعات العمل من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (18:00).


بالنسبة للمجموعات السياحية والمركبات الخاصة، تبدأ ساعات العمل من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (16:00).


ونوهت انه يتوجب على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة على الأقل.

 
gnews

أحدث الأخبار

العلم السعودي

أخبار محلية السعودية تُعلن تنفيذ الاعدام بحق أردني بتهمة تهريب المخدرات

تعبيرية

أخبار محلية مدعوون للتعيين في وظائف حكومية (أسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية تعديلات على ساعات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

تعبيرية

عربي ودولي دول عربية تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي - أسماء

تعبيرية

طب وصحة تظهر على الرأس.. احذر علامة تكشف ارتفاع الكوليسترول

تعبيرية

فلسطين 10 شهداء في قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 27-10-2024



 


الأكثر مشاهدة