تعديلات على ساعات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

حيث تبدأ ساعات العمل للمغادرين والقادمين العرب من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (17:00).
أما بالنسبة للدبلوماسيين وVIP، فتبدأ ساعات العمل من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (18:00).
بالنسبة للمجموعات السياحية والمركبات الخاصة، تبدأ ساعات العمل من الساعة (9:00) صباحاً وتنتهي عند الساعة (16:00).
ونوهت انه يتوجب على جميع المسافرين المغادرين باتجاه الضفة الغربية التواجد في جسر الملك حسين قبل موعد الإغلاق بساعة على الأقل.
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