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تعديلات على عمل جسر الملك حسين خلال الشهر الحالي

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 13-10-2024 11:26 ص

الوكيل الإخباري- نشرت ادارة امن الجسور التابعة لمديرية الامن العام تعديلات ساعات العمل الرسمي في جسر الملك حسين و ولأيام محددة خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول لعام 2024  كما هو موضح بالجدول ادناه .

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ونوهت بأن باقي الايام الغير مذكورة  تكون حركة الجسر كالمعتاد وكما هو معمول به حاليا بحيث يكون عمل الجسر من الساعة (7:30 )ولغاية الساعة (17:00).



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