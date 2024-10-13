تعديلات على عمل جسر الملك حسين خلال الشهر الحالي

الوكيل الإخباري- نشرت ادارة امن الجسور التابعة لمديرية الامن العام تعديلات ساعات العمل الرسمي في جسر الملك حسين و ولأيام محددة خلال النصف الثاني من شهر تشرين الأول لعام 2024 كما هو موضح بالجدول ادناه .

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ونوهت بأن باقي الايام الغير مذكورة تكون حركة الجسر كالمعتاد وكما هو معمول به حاليا بحيث يكون عمل الجسر من الساعة (7:30 )ولغاية الساعة (17:00).







