تعديلات على مسارات وتوقيت باص عمّان

وأوضحت الشركة في بيانها أن المسارات التي سيتم التعديل عليها هي:
مسار رقم (٤) المنارة ليصبح دائريا عند العودة عن طريق شارع اليرموك.
مسار رقم (7) الونانات ليصبح دائريا عند الذهاب عن طريق شارع الجيش.
مسار (58) ليصبح من الدوار الخامس باتجاه إشارة حدائق الملك عبدالله ثم إلى دوار الشميساني بدلا من اتجاهه إلى الدوار الرابع.
كما بينت أن المسارات التي ستعمل لغاية الساعة السابعة مساء هي:
خط رقم (٤) – كلية الدعوة و أصول الدين
خط رقم (٧) – المحطة -الونانات
خط رقم (١٢) -مجمع الشمال – شفا بدران
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