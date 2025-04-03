تعديلات على مسارات وتوقيت باص عمّان

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة رؤية عمّان للنقل، الخميس، عن تعديل 3 مسارات لباص عمّان، وتعديل توقيت 3 مسارات أخرى حيث ستعمل لغاية الساعة السابعة مساء، ابتداء من يوم الأحد المقبل.

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وأوضحت الشركة في بيانها أن المسارات التي سيتم التعديل عليها هي:



مسار رقم (٤) المنارة ليصبح دائريا عند العودة عن طريق شارع اليرموك.

مسار رقم (7) الونانات ليصبح دائريا عند الذهاب عن طريق شارع الجيش.

مسار (58) ليصبح من الدوار الخامس باتجاه إشارة حدائق الملك عبدالله ثم إلى دوار الشميساني بدلا من اتجاهه إلى الدوار الرابع.