تعديلات هامة للغاية على رسوم تصاريح العمل

05:42 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/731219 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الزيود، أن ثلاثة تعديلات جديدة على نظام رسوم تصاريح العمل دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 أيار 2025، مؤكداً أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحفيز الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتلبية احتياجات سوق العمل الأردني. اضافة اعلان





وأوضح الزيود أن التعديل الأول شمل تخفيض رسوم تصريح المهارات المتخصصة، بما يخدم المستثمرين، حيث تم تخفيض الرسوم السنوية من 2250 إلى 1500 دينار، كما تم تخفيض رسوم التصريح لمدة 6 شهور من 1250 إلى 875 ديناراً، ولتصريح 3 شهور من 750 إلى 450 ديناراً.



وأضاف أن التعديل الثاني تضمن استحداث نوع جديد من أنواع التصاريح، يختص بمهنة عامل خدمات عمارة، وقد تم تحديد رسم سنوي قدره 700 دينار لهذا النوع من التصاريح.



أما التعديل الثالث، فأشار الزيود إلى أنه تم إلغاء شرط الإجازة للعمالة غير الأردنية من الأشقاء من الجنسية المصرية، بحيث أصبح بإمكان العامل المصري زيارة بلاده والعودة إلى الأردن دون الحاجة لإجازة، شرط أن يكون تصريح العمل ساري المفعول أثناء السفر.



وأكد الزيود أن هذه التعديلات تأتي استجابة للتغيرات في سوق العمل، ودعماً للقطاعات الاقتصادية، وتيسيراً على العمالة الوافدة النظامية وأصحاب العمل في آنٍ واحد.