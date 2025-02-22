 
السبت 2025-02-22 02:12 م
 

تعديل دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
السبت، 22-02-2025 12:41 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   في ضوء الحالة الجوية المتوقعة، وحفاظا على سلامة الطلبة، قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن يكون الدوام خلال أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء تاريخ 23-25/2/2025 على النحو التالي: 

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المدارس الحكومية ذات الفترة الواحدة : 


تبدأ الحصة الساعة العاشرة صباحًا وتكون مدة الحصة ( 45 ) دقيقة.

المدارس الحكومية ذات الفترتين: 


الفترة الأولى: تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا ومدة الحصة ( 40 ) دقيقة.
الفترة الثانية : تبدأ الحصة الأولى الساعة الثانية بعد الظهر وتكون مدة الحصة ( 40 ) دقيقة.

المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية :


تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا وتكون مدة الحصة وعدد الحصص كالمعتاد.

 
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