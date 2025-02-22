تعديل دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

المدارس الحكومية ذات الفترة الواحدة :
تبدأ الحصة الساعة العاشرة صباحًا وتكون مدة الحصة ( 45 ) دقيقة.
المدارس الحكومية ذات الفترتين:
الفترة الأولى: تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا ومدة الحصة ( 40 ) دقيقة.
الفترة الثانية : تبدأ الحصة الأولى الساعة الثانية بعد الظهر وتكون مدة الحصة ( 40 ) دقيقة.
المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية :
تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا وتكون مدة الحصة وعدد الحصص كالمعتاد.
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