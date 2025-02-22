تعديل دوام المدارس بسبب الاحوال الجوية

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - في ضوء الحالة الجوية المتوقعة، وحفاظا على سلامة الطلبة، قرر وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أن يكون الدوام خلال أيام، الأحد والاثنين والثلاثاء تاريخ 23-25/2/2025 على النحو التالي:

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المدارس الحكومية ذات الفترة الواحدة :



تبدأ الحصة الساعة العاشرة صباحًا وتكون مدة الحصة ( 45 ) دقيقة.



المدارس الحكومية ذات الفترتين:



الفترة الأولى: تبدأ الحصة الأولى الساعة العاشرة صباحا ومدة الحصة ( 40 ) دقيقة.

الفترة الثانية : تبدأ الحصة الأولى الساعة الثانية بعد الظهر وتكون مدة الحصة ( 40 ) دقيقة.



المدارس الخاصة ومدارس وكالة الغوث ومدارس الثقافة العسكرية :