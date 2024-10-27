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تعديل دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد المقبل

وزارة التربية والتعليم
التربية والتعليم
الأحد، 27-10-2024 02:13 م

الوكيل الإخباري-   عمم وزير التربية والتعليم، بشأن دوام المدارس الحكومية اعتبارا من يوم الأحد المقبل والموافق 3- 11- 2024، وحتى بداية شهر رمضان المبارك القادم.

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وسيتم العمل في التعميم اعتبارا من يوم الأحد 3- 11- 2024 وحتى نهاية شهر رمضان المبارك القادم.

وبحسب التعميم فإن دوام  مدارس الفترة الواحدة سيكون كالآتي:

يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15  وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 ومدتها 45 دقيقة.

ثانيا مدارس الفترتين:

الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30  صباحا.

الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12.50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1.00  ظهرا.

وبينت الوزارة إن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة على ان تلغى استراحة الخمس دقائق.

وأشارت إلى أن المدارس ستفتح أبوابها  لاستقبال الطلبة  الساعة 7.45 دقيقة.

 

 
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