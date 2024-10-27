تعديل دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد المقبل

الوكيل الإخباري- عمم وزير التربية والتعليم، بشأن دوام المدارس الحكومية اعتبارا من يوم الأحد المقبل والموافق 3- 11- 2024، وحتى بداية شهر رمضان المبارك القادم.

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