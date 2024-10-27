تعديل دوام مدارس الاردن اعتباراً من الاحد المقبل

وبحسب التعميم فإن دوام مدارس الفترة الواحدة سيكون كالآتي:
يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 ومدتها 45 دقيقة.
ثانيا مدارس الفترتين:
الفترة الصباحية: يبدأ الطابور الصباحي الساعة 8.15 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 8.30 صباحا.
الفترة المسائية: يبدأ الطابور الساعة 12.50 وتكون الحصة الدراسية الأولى الساعة 1.00 ظهرا.
وبينت الوزارة إن مدة الحصة الدراسية في كلا الفترتين الصباحية والمسائية 35 دقيقة على ان تلغى استراحة الخمس دقائق.
وأشارت إلى أن المدارس ستفتح أبوابها لاستقبال الطلبة الساعة 7.45 دقيقة.
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