تعديل دوام موظفي أمانة عمان

ووفق القرار الجديد يصبح الدوام من الساعة 7:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 مساء، من الأحد إلى الخميس، على أن يكون يوم السبت عطلة رسمية.
وجاء القرار بعد صدور نظام موظفي أمانة عمان الكبرى في الجريدة الرسمية أمس الاثنين.
