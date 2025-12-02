الثلاثاء 2025-12-02 02:28 م

تعديل دوام موظفي أمانة عمان

أمانة عمّان الكبرى تصدر نظام موظفيها الجديد لعام 2025
أمانة عمان الكبرى
الثلاثاء، 02-12-2025 01:08 م
الوكيل الإخباري-    عمم رئيس لجنة أمانة عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، قرارا بتعديل دوام موظفي الأمانة.اضافة اعلان


ووفق القرار الجديد يصبح الدوام من الساعة 7:30 صباحا ولغاية الساعة 3:30 مساء، من الأحد إلى الخميس، على أن يكون يوم السبت عطلة رسمية.

وجاء القرار بعد صدور نظام موظفي أمانة عمان الكبرى في الجريدة الرسمية أمس الاثنين.
 
 


