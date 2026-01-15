الخميس 2026-01-15 03:34 م

تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية

الوكيل الإخباري-   نُشر في الجريدة الرسمية، الخميس، تفاصيل تعديل تعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة، نظرًا لتزايد حالات الاعتداء على المصادر المائية والخطوط الناقلة، وتكرار سحب المياه بطرق غير مشروعة، وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.

ووفقًا للتعديل، يصبح سعر المتر المكعب من المياه المسالة بطرق غير مشروعة 500 فلس، ويشمل ذلك المياه من مجاري الأنهار، وقناة الملك عبدالله، ومصادر المياه العذبة، وقنوات الري، والسدود.
إضافةً إلى تعديل تعرفة المياه المسالة بطرق غير مشروعة من مآخذ الوحدات الزراعية، أو من مصادر المياه المستصلحة المخلوطة، وجميع المصادر الأخرى.

وأصبحت تعرفة المياه المسالة بطرق غير مشروعة الناتجة جراء الاعتداء على الخطوط الناقلة 1500 فلس لكل متر مكعب، والتعرفة ذاتها للمياه المتسبَّب في هدرها.

 
 


