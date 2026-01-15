تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية

إضافةً إلى تعديل تعرفة المياه المسالة بطرق غير مشروعة من مآخذ الوحدات الزراعية، أو من مصادر المياه المستصلحة المخلوطة، وجميع المصادر الأخرى.
وأصبحت تعرفة المياه المسالة بطرق غير مشروعة الناتجة جراء الاعتداء على الخطوط الناقلة 1500 فلس لكل متر مكعب، والتعرفة ذاتها للمياه المتسبَّب في هدرها.
