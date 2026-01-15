تعديل رسمي على تعرفة المياه المسالة بطرق غير قانونية

الوكيل الإخباري- نُشر في الجريدة الرسمية، الخميس، تفاصيل تعديل تعرفة أثمان المياه المسالة بطرق غير مشروعة، نظرًا لتزايد حالات الاعتداء على المصادر المائية والخطوط الناقلة، وتكرار سحب المياه بطرق غير مشروعة، وفقًا لما جاء في الجريدة الرسمية.





اضافة اعلان