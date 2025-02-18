الوكيل الإخباري- قررت وزارة الداخلية تعديل ساعات الدوام الرسمي في مركز حدود جابر اعتبارا من صباح يوم الخميس المقبل لتصبح لغاية الساعة 10:00 مساء بدلا من الساعة 6:00 مساء وذلك بعد أن تم التنسيق مع الجانب السوري الشقيق بهذا الخصوص.

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