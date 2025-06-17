تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين ليومي الأربعاء والخميس

وقالت الإدارة إن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر في اليومين المذكورين ستكون من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً لجميع فئات المسافرين.
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