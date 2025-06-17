الثلاثاء 2025-06-17 11:52 م
 

تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين ليومي الأربعاء والخميس

مركبات عند جسر الملك الحسين الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية
مركبات عند جسر الملك الحسين الذي يربط بين الأردن والأراضي الفلسطينية
 
الثلاثاء، 17-06-2025 10:28 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام عن تعديل مؤقت على ساعات عمل جسر الملك الحسين ليومي الأربعاء والخميس  18 و19 حزيران الحالي.اضافة اعلان


وقالت الإدارة إن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر في اليومين المذكورين ستكون من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً لجميع فئات المسافرين.
 
gnews

أحدث الأخبار

مؤشرات الأسهم الأميركية الكبرى

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية وارتفاع نفط تكساس

علما إيران وأمريكا

عربي ودولي صحيفة نيويورك تايمز: إيران قد تهاجم قواعد أميركية

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني

أخبار محلية المومني: الملك أكد أمام البرلمان الأوروبي أن الحرب ليست وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار

تعبيرية

الطقس تفاصيل حالة الطقس ليوم الاربعاء

نموذج مصغر مطبوع ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: أميركا قد تنضم للحرب هذه الليلة

علم مصر

عربي ودولي مصر تبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع أميركا وإيران

ترامب

عربي ودولي سي إن إن: انتهاء اجتماع ترامب مع فريقه للأمن القومي بعد أن استمر أكثر من ساعة

هيئة الخدمة والإدارة العامة

أخبار محلية تنويه صادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة



 
 





الأكثر مشاهدة