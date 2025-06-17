تعديل ساعات عمل جسر الملك الحسين ليومي الأربعاء والخميس

10:28 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة أمن الجسور في مديرية الأمن العام عن تعديل مؤقت على ساعات عمل جسر الملك الحسين ليومي الأربعاء والخميس 18 و19 حزيران الحالي. اضافة اعلان





وقالت الإدارة إن حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر الجسر في اليومين المذكورين ستكون من الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهراً لجميع فئات المسافرين.