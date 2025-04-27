تعديل على برنامج توزيع المياه ‏بلواء بني عبيد

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة مياه اليرموك عن اجراء تعديل على برنامج توزيع المياه عن بعض المناطق في لواء بني عبيد لأسباب فنية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن موعد برنامج دور المياه في منطقة الصريح سيكون من صباح يوم الثلاثاء ولغاية يوم صباح الأربعاء بدلا من الساعة 12 مساء يوم الأربعاء.