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تعديل على برنامج توزيع المياه ‏بلواء بني عبيد

المياه
تعبيرية
 
الأحد، 27-04-2025 01:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مياه اليرموك عن اجراء تعديل على برنامج توزيع المياه عن بعض المناطق في لواء بني عبيد لأسباب فنية.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الأحد، إن موعد برنامج دور المياه في منطقة الصريح سيكون من صباح يوم الثلاثاء ولغاية يوم صباح الأربعاء بدلا من الساعة 12 مساء يوم الأربعاء.


وأوضحت أن دور المياه في منطقة الحصن “الحي الشرقي والجامع القديم”، سيكون من صباح الأربعاء المقبل لغاية صباح يوم الخميس، بدلا من يوم الثلاثاء، مشيرة الى أن مواعيد برنامج توزيع المياه في المناطق الأخرى ستبقى كما هي دون تعديل.

 
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