تعديل على دوام مركز الخدمات الحكومي في المقابلين اليوم الأربعاء

وأفاد التنويه الصادر عن الوزارة بأن دوام اليوم في المركز سينتهي في تمام الساعة السابعة مساءً (7:00 م)، بدلًا من الموعد المعتاد.
ودعا المركز المواطنين إلى مراعاة التعديل المؤقت في ساعات العمل، مقدمًا شكره لتفهمهم وتعاونهم، ومؤكدًا أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين بيئة تقديم الخدمات وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمراجعين.
-
أخبار متعلقة
-
٧٩ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
التنمية الاجتماعية والجمعية العربية للتوعية من العقاقير الخطرة ومكافحة المخدرات توقعان إتفاقية تعاو
-
الحكومة تسمح باستيراد سلع من سوريا
-
أكثر من 880 ألف رأس .. الماعز الأردني يسجل أعلى مستوياته منذ سنوات
-
عطلة رسمية لمراكز الخدمات الحكومية بمناسبة عيد الأضحى
-
60 مليون دينار زيادة في الصادرات الأردنية إلى سوريا منذ بداية 2025
-
قائمة بأسماء ضباط الأمن العام المشمولين بالترفيع
-
مدير وكالة "تيكا" التركية في عمّان يزور مؤسسة الخط الحجازي الأردني