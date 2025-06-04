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تعديل على دوام مركز الخدمات الحكومي في المقابلين اليوم الأربعاء

ارشيفية
ارشيفية
 
الأربعاء، 04-06-2025 10:47 ص
الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة عن تعديل مؤقت على ساعات العمل في مركز الخدمات الحكومي - المقابلين، اليوم الأربعاء، وذلك بسبب أعمال التوسعة والتطوير الجارية داخل المركز.اضافة اعلان


وأفاد التنويه الصادر عن الوزارة بأن دوام اليوم في المركز سينتهي في تمام الساعة السابعة مساءً (7:00 م)، بدلًا من الموعد المعتاد.

ودعا المركز المواطنين إلى مراعاة التعديل المؤقت في ساعات العمل، مقدمًا شكره لتفهمهم وتعاونهم، ومؤكدًا أن هذه الأعمال تهدف إلى تحسين بيئة تقديم الخدمات وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمراجعين.
 
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