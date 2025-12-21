تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين

01:06 م

الوكيل الإخباري- نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية إلى تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ( الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين مع الأردن) يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 23/12/2025.





سيعمل المعبر من الساعة 08:00 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا في كلا الاتجاهين .







ودعت المسافرين إلى ترتيب مواعيد سفرهم بما يتناسب مع المواعيد المعلنة، ومتابعة أي مستجدات.

