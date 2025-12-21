تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين

سيعمل المعبر من الساعة 08:00 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا في كلا الاتجاهين .
ودعت المسافرين إلى ترتيب مواعيد سفرهم بما يتناسب مع المواعيد المعلنة، ومتابعة أي مستجدات.

