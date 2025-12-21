الأحد 2025-12-21 02:07 م

تعديل على ساعات عمل جسر الملك حسين

إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يومي الأربعاء والخميس
جسر الملك حسين
الأحد، 21-12-2025 01:06 م
الوكيل الإخباري-   نوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية إلى تعديل على ساعات عمل معبر الكرامة ( الجانب الفلسطيني من جسر الملك حسين مع الأردن) يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 23/12/2025.اضافة اعلان


سيعمل المعبر من الساعة 08:00 صباحًا وحتى 12:30 ظهرًا في كلا الاتجاهين .



ودعت المسافرين إلى ترتيب مواعيد سفرهم بما يتناسب مع المواعيد المعلنة، ومتابعة أي مستجدات.
 
 


